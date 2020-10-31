كبير أطباء إنجلترا: جهاز الخدمة الصحية كان سيواجه مشكلة غير عادية

قال كريس ويتي كبير أطباء انجلترا إن جهاز الخدمة الصحية في إنجلترا كان سيواجه مشكلة غير عادية في ديسمبر/ كانون الأول مع وفاة أعداد كبيرة جراء مرض كوفيد-19 إذا لم يتم فرض العزل العام الجديد.

وقال في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه إذا لم نتحرك الآن، فإن احتمالات تعرض جهاز الخدمة الصحية لمشكلات غير عادية في ديسمبر ستكون مرتفعة للغاية"، بحسب رويترز.

وأضاف: "لذا فإن هذا الإجراء يحاول إلى حد ما التأكد من أن جهاز الخدمة الصحية لن يواجه في شهر ديسمبر وضعا مستحيلًا مع وجود أعداد كبيرة من المصابين ووفاة أعداد كبيرة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق شامل في بلاده اعتبارا من الخميس المقبل، وحتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر، لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وأعرب جونسون في مؤتمر صحفي، اليوم السبت عن أمله بالتوصل إلى لقاح للفيروس خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال جونسون: "نعلن فرض إغلاق شامل، ونطالب جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم اعتبارًا من الخميس وحتى 2 ديسمبر".

يشار إلى أن إصابات فيروس كورونا في بريطانيا تجاوزت حاجز المليون، اليوم وقالت الحكومة إنه "بين 31 يناير/كانون الثاني، و31 أكتوبر/تشرين الأول، هناك مليون و11 ألفا و660 شخصا أكدت الفحوص إصابتهم بالفيروس".