وزير داخلية النمسا يكشف تفاصيل الهجوم الدامي في العاصمة فيينا

قال وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، مساء اليوم الاثنين، إن عدة أشخاص نفذوا إطلاق النار على كنيس يهودي في وسط فيينا، مضيفا أن هناك عدة إصابات وربما وفيات.

برلين- سبوتنيك. وقال نهامر على قناة "أو آر إف 1" في وقت متأخر من يوم الاثنين: "نعتقد أن هناك عدة مهاجمين، للأسف، هناك أيضا العديد من الجرحى، وربما القتلى أيضا. استخدم المجرمون أسلحة ذات ماسورة طويلة، لذا فهم يشكلون تهديدا كبيرا".

وحث نهامر سكان فيينا على البقاء في منازلهم أو الاختباء في مكان ما بالداخل وتجنب الأماكن المفتوحة في المدينة، وبحسب وزير الداخلية، يُعتقد أن إطلاق النار كان هجوما إرهابيا.

ولم يعلق الوزير على أنباء عن احتجاز رهائن في مطعم في فيينا بالتوازي مع إطلاق النار، قائلا: "أطلب تفهمكم. نحن في خضم هجوم إرهابي واضح إنه وضع يتسم بالتقلب"، مضيفا أن جميع المعلومات التي تم التحقق منها واردة من وزارة الداخلية فقط.

وبحسب شرطة العاصمة النمساوية، فإن إطلاق النار وقع في 6 أماكن مختلفة في فيينا. وحول التقارير التي أشارت إلى تفجير أحد المهاجمين نفسه، قال المتحدث باسم القوات الأمنية إنه "لا يمكن تأكيد أو نفي" هذا الأمر.

وأضاف المتحدث أن

هناك قتيل سقط، إلى جانب إصابات عدة، بما في ذلك ضابط شرطة، كما تم تحييد مهاجم.

ذكرت صحيفة "كرونين تسايتونج" في وقت سابق، نقلا عن مصادر خاصة، أن ضابط شرطة لقي مصرعه خلال الهجوم في منطقة شويدينبلاتز في فيينا، متأثرا بجراحه، لكن السلطات لم تؤكد الخبر حتى الآن.