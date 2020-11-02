وزير الداخلية النمساوي: عملية ملاحقة الإرهابيين المحتملين مستمرة في فيينا

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن القوات النمساوية تلاحق إرهابيين محتملين، بعد الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير: "القوات النمساوية تلاحق إرهابيين محتملين، وقد يكونوا مدججين بالسلاح، وهم خطيرين جدا".

وأضاف الوزير :"هناك مجرم واحد ميت، الآن يتم فحصه من قبل خدمة خبراء المتفجرات، هناك شك في أن لديه حزام متفجرات بين أغراضه، في 45 دقيقة سنكتشف المزيد إذا كان لديه حزاما ناسفا".

وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن "الشرطة تتصرف بحزم مع المهاجمين ونحن نمر بساعات صعبة".

وقال المستشار: " الجيش سيحمي المواقع في فيينا والشرطة ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب".

وأظهرت مقاطع مصورة تفاصيل تبادل إطلاق نار في وسط العاصمة النمساوية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، وسط أنباء عن تفجير أحد المهاجمين لنفسه.

وكشفت المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مهاجمي الكنيس وهم يفرون من موقع الهجوم وهم يحملون الأسلحة، فيما تقوم الشرطة بمطاردتهم، ويسمع في المقاطع المتدولة أصوات إطلاق رصاص كثيف.