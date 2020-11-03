سقوط عدد من القتلى في هجوم فيينا ومسلح واحد على الأقل لا يزال طليقا

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، سقوط عدد من القتلى في هجوم فيينا مؤكدا أن مسلحا واحدا على الأقل لا يزال طليقا.

موسكو - سبوتنيك. وقال كارل نيهامر في مؤتمر صحفي: "لسوء الحظ، أصيب عدة أشخاص وقتل العديد".

ولفت الوزير الى أن مسلحا واحدا على الأقل لا يزال طليقا، وأضاف وزير الداخلية : "الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس اليوم الثلاثاء".

وأظهرت مقاطع مصورة تفاصيل تبادل إطلاق نار في وسط العاصمة النمساوية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، وسط أنباء عن تفجير أحد المهاجمين لنفسه.

وكشفت المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مهاجمي الكنيس وهم يفرون من موقع الهجوم وهم يحملون الأسلحة، فيما تقوم الشرطة بمطاردتهم، ويسمع في المقاطع المتدولة أصوات إطلاق رصاص كثيف.

من جانبه، صرح المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليو الثلاثاء، بأن الشرطة في بلاده تتصرف بحزم مع منفذي هجوم فيينا.

وأضاف، كورتس، في سياق حديثه في أعقاب هجوم إرهابي شهدته العاصمة: "نحن نمر بساعات صعبة"، حسبما نقلت رويترز.

ووصف كورتس إطلاق النار الذي شهدته فيينا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بالـ "هجوم الإرهابي البغيض"، مضيفا أن الجيش سيتكفل بحماية المواقع المختلفة بالعاصمة حتى يتسنى للشرطة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب.