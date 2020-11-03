إعصار "إيتا" يجتاح نيكاراغوا ويطيح بأسطح المنازل والأشجار وأعمدة الإنارة

اجتاح الإعصار إيتا، وهو أحد أقوى العواصف التي هبت على أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكارغوا اليوم الثلاثاء في إحدى أكثر مناطق البلاد فقرا على ساحلها المطل على الكاريبي مسببا أمطارا غزيرة أثارت الخوف من فيضانات مدمرة في المنطقة.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث جوييرمو جونزاليس في مؤتمر صحفي إن إيتا اجتاح منطقة من الشاطئ بالقرب من ميناء بورتو كابيتاس وأطاح بأسطح المنازل كما أسقط الأشجار وأعمدة الإنارة وتسبب في فيضانات في المنطقة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة إيتا، وهي إعصار "شديد الخطورة" من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون المكون من خمس درجات أثارت "رياحا كارثية" على نيكاراغوا.

وقال المركز إنه قبل وقت قصير من إعلان حكومة نيكاراغوا عن وصول العاصفة كان إيتا يثير رياحا مستمرة بسرعة 233 كيلومتر في الساعة.

#Nicaragua is bracing today for #HurricaneEta, which is set to bring catastrophic damage to the country. The Category 4 hurricane could possibly become a Category 5 storm of historic proportions. Here's the city of Puerto Cabezas👇 pic.twitter.com/IXn87EfQuK — BBC Weather (@bbcweather) November 3, 2020

والمناطق الشمالية من نيكاراغوا التي يقطنها السكان الأصليون والموجودة في طريق إيتا مباشرة واحدة من أفقر مناطق نيكارجوا. ويعيش كثير من السكان هناك في بيوت خشبية ليس لديها فرصة تذكر للصمود أمام مثل هذه العاصفة القوية.

وفي وقت متأخر أمس الاثنين قال خافيير بلات وهو قس كاثوليكي في المنطقة لـ "رويترز" إن هناك انقطاعا تاما للتيار الكهربي في بورتو كابيتاس وإن الملاجئ التي أعدتها الحكومة وصلت لطاقتها القصوى.

11pm EST: Air Force Reserve Hurricane Hunters are investigating Hurricane #Eta & so far have found max sustained winds near 150 mph. Further intensification is possible before landfall in #Nicaragua tomorrow morning.



More Information: https://t.co/sa47pniwp7 pic.twitter.com/McrEpBxOWe — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 3, 2020

وقال مسؤولون إن نيكاراغوا قامت أمس الاثنين بإجلاء 30 ألف أسرة على الأقل تضم صيادين يعيشون في أكثر القرى خطورة على ساحل المحيط ألأطلسي.

وتشير التنبؤات إلى أن العاصفة ستصل إلى اليابسة فوق شمال نيكاراغوا خلال الأربعاء ثم تجتاح وسط هندوراس يوم الخميس وبمجرد اصطدام الإعصار بالجبال في نيكاراغوا وهندوراس سيضعف سريعا.