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    إعصار مولافي في فيتنام، 28 أكتوبر 2020

    إعصار "إيتا" يجتاح نيكاراغوا ويطيح بأسطح المنازل والأشجار وأعمدة الإنارة

    © AFP 2020 / Manan Vatsyayana
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    اجتاح الإعصار إيتا، وهو أحد أقوى العواصف التي هبت على أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكارغوا اليوم الثلاثاء في إحدى أكثر مناطق البلاد فقرا على ساحلها المطل على الكاريبي مسببا أمطارا غزيرة أثارت الخوف من فيضانات مدمرة في المنطقة.

    وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث جوييرمو جونزاليس في مؤتمر صحفي إن إيتا اجتاح منطقة من الشاطئ بالقرب من ميناء بورتو كابيتاس وأطاح بأسطح المنازل كما أسقط الأشجار وأعمدة الإنارة وتسبب في فيضانات في المنطقة.

    وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة إيتا، وهي إعصار "شديد الخطورة" من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون المكون من خمس درجات أثارت "رياحا كارثية" على نيكاراغوا.

    وقال المركز إنه قبل وقت قصير من إعلان حكومة نيكاراغوا عن وصول العاصفة كان إيتا يثير رياحا مستمرة بسرعة 233 كيلومتر في الساعة.

    والمناطق الشمالية من نيكاراغوا التي يقطنها السكان الأصليون والموجودة في طريق إيتا مباشرة واحدة من أفقر مناطق نيكارجوا. ويعيش كثير من السكان هناك في بيوت خشبية ليس لديها فرصة تذكر للصمود أمام مثل هذه العاصفة القوية.

    وفي وقت متأخر أمس الاثنين قال خافيير بلات وهو قس كاثوليكي في المنطقة لـ "رويترز" إن هناك انقطاعا تاما للتيار الكهربي في بورتو كابيتاس وإن الملاجئ التي أعدتها الحكومة وصلت لطاقتها القصوى.

    وقال مسؤولون إن نيكاراغوا قامت أمس الاثنين بإجلاء 30 ألف أسرة على الأقل تضم صيادين يعيشون في أكثر القرى خطورة على ساحل المحيط ألأطلسي.

    وتشير التنبؤات إلى أن العاصفة ستصل إلى اليابسة فوق شمال نيكاراغوا خلال الأربعاء ثم تجتاح وسط هندوراس يوم الخميس وبمجرد اصطدام الإعصار بالجبال في نيكاراغوا وهندوراس سيضعف سريعا.

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