في تغريدة غامضة... محامي ترامب السابق يلمح بالتصويت لبايدن

ألمح المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه أدلى بصوته لصالح مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وفي تغريدة، عبر حسابه في موقع "تويتر"، نشر كوهين صورة له وهو يحمل ملصق مكتوب عليه "لقد أدليت بصوتي".

وكتب كوهين أعلى الصورة عبارة تقول: "خمنوا ماذا فعلت هذا الصباح... مشرق ومبكر؟".

وإلى جانب هذه العبارة كتب المحامي السابق لترامب مجموعة من الكلمات غير المترابطة وهي: "#صوت@ جو بايدن @ كامالا هاريس #بايدن هاريس 2020"، التي قد يفهم منها أنه صوت لبادين ونائبته.

​ويذكر أن كوهين كان أحد أكثر الحلفاء المقربين من ترامب، إلا أنه اعترف في عام 2016 بدفع أموال لمرأتين للتكتم على العلاقات التي كانت تربطهما مع ترامب، حسبما ذكرت صحيفة أمريكية.

وقبل نحو عامين صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على كوهين لإدانته بالتهرب الضريبي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أوائل مايو/أيار في ظل مخاوف من فيروس كورونا، حيث يقضي الآن بقية عقوبته قيد الإقامة الجبرية.