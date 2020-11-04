الهند تستضيف مناورات بحرية كبرى بمشاركة اليابان والولايات المتحدة وأستراليا

بدأت الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى مناورات بحرية مشتركة كبرى في خليج البنغال.

وقالت رويترز إن هذه المناورات تجري فيما تسعى الهند، التي تخوض نزاعا على حدودها في الهيملايا مع الصين، إلى تعزيز دعمها الدولي وخصوصا ضمن الحوار الأمني الرباعي، ومجموعة تنسيق الدفاع الرباعي.

وأعيد إطلاق هذا التجمع الاستراتيجي غير الرسمي الذي بدأ عام 2007 ، في 2017 لمواجهة النفوذ الصيني ولا سيما نفوذ البحرية الصينية التي استثمرت فيها بكين بكثافة في السنوات الأخيرة لتحديثها.

المناورات البحرية التي بدأت الثلاثاء تحمل الاسم الرمزي "مالابار" وستشمل مناورات دفاعية مضادة للطائرات والغواصات. من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام في خليج البنغال، مع مرحلة ثانية في بحر العرب.

وكثف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي خلال جولة شملت خمس دول في آسيا (الهند وسريلانكا والمالديف واندونيسيا وفيتنام) من التحذيرات والاتهامات ضد الصين.

وتشارك استراليا للمرة الأولى في هذه المناورات التي تهدف، كما أعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية ليندا رينولدز في نهاية أكتوبر إلى "إظهار عزمنا المشترك على دعم منطقة مفتوحة ومزدهرة"، في المحيط الهندي-الهادىء.

وأعلنت البحرية الهندية أن هذه التدريبات "ستظهر المستوى العالي من التآزر والتنسيق بين القوات البحرية الصديقة على أساس قيمها المشتركة".