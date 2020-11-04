تويتر يضع إشارة تحذير على تغريدة لترامب ويتهمه بـ"التضليل" بشأن الانتخابات

قام موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، بوضع إشارة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يتهم فيها الديمقراطيين "بسرقة" الانتخابات.

وأضاف "تويتر"، أن محتوى التغريدة قد يكون مضللا حول سير العملية الانتخابية.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الشخصية على "تويتر" "الديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "إننا متقدمون بقوة ولكن الديمقراطيون يحاولون سرقة ​الانتخابات​ ولن ندعهم يفعلون ذلك".

وشدد في تصريحه أنه "لا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أمس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتنافسان في الانتخابات هما المرشح الجمهوري، رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أثار مرة أخرى، الشكوك حول عملية فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات، قائلا إن بلاده "يحق لها" معرفة من فاز يوم الاقتراع.

وقال ترامب، خلال زيارة لمكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا: "يجب أن يكون لديك موعد، والموعد سيكون 3 نوفمبر. ويجب أن نعرف من فاز في 3 نوفمبر"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".