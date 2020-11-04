رغم ادعاءات خطيرة... حملة ترامب تعلن الفوز في ولاية بنسلفانيا وترفع دعوى قضائية

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تحركها لرفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، حتى يكون هناك "شفافية كبيرة".

وقالت الحملة في بيان لها، إنها أقدمت على هذه الخطوة بعدما واجهت تحديات مماثلة في ولايتي ميشيغان وويسكونسن الانتخابيتين، والحاسمتين في تسمية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

واتهمت الحملة الرئيس الأمريكي، مسؤولي الانتخابات بمنع "مراقبيها" من الاقتراب من مسافة 25 قدما (7.6 متر) أثناء عملية فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

وقال جاستن كلارك، نائب مدير الحملة في البيان: "نطالب أيضا بوقف الفرز مؤقتا حتى تكون هناك شفافية ذات مغزى، ويمكن للجمهوريين ضمان إجراء جميع عمليات الفرز فوق الطاولة وبموجب القانون".

هذا وأعلنت حملة ترامب "النصر في ولاية بنسلفانيا" رغم عدم اكتمال النتائج أو ظهور توقعات من شبكات إعلامية رئيسية أو مركز "إديسون" للأبحاث والمختص في مراقبة الانتخابات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في وقت سابق، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز في المعركة الانتخابية في ولاية ويسكونسن التي تعد 10 أصوات في المجمع الانتخابي.