بريطانيون يحتفلون بـ "آخر يوم حرية" قبل إغلاق كورونا... فيديو

تواجه بريطانيا انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية وهو ما أجبر الحكومة على فرض إغلاق للبلاد يبدأ من اليوم الخميس.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مجموعة من البريطانيين في مدينة نيوكاسل، شمال شرقي إنجلترا، خلال احتفالهم بالليلة الأخيرة قبل الإغلاق في أحد الأسواق التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت الماضي، فرض إغلاق شامل في بلاده اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمواجهة وباء كورونا.

وأعرب جونسون عن أمله بالتوصل إلى لقاح للفيروس خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفا: "نعلن فرض إغلاق شامل، ونطالب جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم اعتبارا من الخميس وحتى 2 ديسمبر".

ولفت إلى أن "المدارس ستظل مفتوحة ولن تغلق. الأطفال مكانهم في المدارس"، معربا عن أمله أنه "بحلول الربيع سيكون لدينا علاجات أفضل وأمل حقيقي للوصول إلى لقاح ضد كورونا".

People in Newcastle enjoy their last night out before lockdown pic.twitter.com/2v7fGHr9vo — The Sun (@TheSun) November 5, 2020

ويشار إلى أن إصابات فيروس كورونا في بريطانيا تجاوزت حاجز المليون، السبت الماضي، وقالت الحكومة إنه "بين 31 يناير/ كانون الثاني، و31 أكتوبر/ تشرين الأول، هناك مليون و11 ألفا و660 شخصا أكدت الفحوص إصابتهم بالفيروس".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 47 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.