بسبب الانتخابات الأمريكية... 167 مليارديرا يكسبون نحو 57 مليار دولار

شهدت ثروات 167 من المليارديرات الأمريكيين مكاسب كبيرة، بلغت 57.4 مليار دولار الأربعاء، يوم فرز أصوات الناخبين الأمريكيين.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن 167 مليارديرًا أمريكيًا، زادت ثرواتهم بمقدار 57.4 مليار دولار، الأربعاء، مع قيام المستثمرين بشراء الأسهم، ما أرسل متوسطات رئيسية إلى أكبر ارتفاعات في خمسة أشهر.

ووفقا لبلومبرغ فقد قاد جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، الطريق إلى الأرباح الضخمة، محققاً مكاسب بقيمة 10.5 مليار دولار، بينما أضاف مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيس بوك» 8.1 مليار دولار إلى ثروته، خلال هذا اليوم.

يذكر أنه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أضاف أغنى المقيمين في الولايات المتحدة الكثير إلى ثرواتهم بفضل أسواق الأسهم المرتفعة، ومجموعة من التخفيضات الضريبية.

وارتفع صافي ثروة الأميركيين على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، من أقل من 1.8 تريليون دولار ليلة الانتخابات في عام 2016، إلى أكثر من 2.8 تريليون دولار في أواخر أكتوبر 2020.

وكانت أسهم شركة "Sunrun" التي تعد أكبر شركة للطاقة الشمسية في أمريكا، قد قفزت أكثر من 300% خلال العام الجاري، لتقود صعود أصول صندوق المؤشرات إنفيسكو للطاقة الشمسية (TAN) بأكثر من الضعف في عام 2020.

وأسهمت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تعزيز أداء سهم الشركة، في ظل وعود المرشح جو بايدن بالقضاء على انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، ما يعني حصول قطاع الطاقة المتجددة على دعم فيدرالي، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن هذا التوجه قاد المستثمرين للتخلص من أسهم شركات الطاقة التقليدية، لا سيما شركات النفط الكبرى، وسط ارتفاع الرقابة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، حيث لم تعد إكسون موبيل (XOM) أكبر شركة طاقة في أمريكا من حيث القيمة السوقية، حيث حلت مكانها شركة الطاقة الشمسية والرياح NextEra Energy (NEE).