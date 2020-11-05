ولاية جورجيا تقول إن عملية فرز الأصوات تنتهي خلال 10 أيام من تاريخ الاقتراع

قال مسؤول عن عملية الانتخابات في ولاية جورجيا، اليوم الخميس، إن فرز الأصوات في الولاية سيكتمل بعد عشرة أيام على أبعد تقدير من تاريخ التصويت (3 نوفمبر/ تشرين الثاني).

واشنطن- سبوتنيك. وجاء على لسان غابرييل سترلينغ، مدير التنفيذي لعملية التصويت بالولاية، في مؤتمر صحفي: "نتوقع إجراء الفرز، عندما يحين الموعد النهائي القانوني للحصول على الاعتماد، والذي سيكون بعد عشرة أيام من الانتخابات".

جورجيا هي واحدة من خمس ولايات تدور المنافسة حولها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، وهي حاسمة في إعلان المنافسة لكلا المرشحين، ولا يزال فرز الأصوات جاريا في هذه الولايات حتى الآن.

كما تتوقع مقاطعة كلارك، أكبر مقاطعة في ولاية نيفادا الأمريكية، تلقي الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع عبر البريد بحلول السبت أو الأحد، على أن تكمل عملية الفرز بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المسؤول عن تسجيل الناخبين في مقاطعة كلارك، جو غلوريا، في إيجاز صحفي اليوم الخميس:

نتوقع الحصول على الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع بالبريد التي تم استلامها في النظام بحلول يوم السبت أو الأحد. ولن ننتهي منها حتى 12 نوفمبر.

وأضاف غلوريا أنه بحلول نهاية اليوم الخميس، ستفرز مقاطعة كلارك 51 ألف بطاقة اقتراع أخرى وستعلنها يوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المعتمد للولاية.