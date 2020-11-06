الاستخبارات الروسية: لا توجد بيانات موثوقة تفيد بأن كورونا من صنع البشر

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تنطلق من حقيقة أن فيروس كورونا المستجد جاء من فعل الطبيعة، مؤكدا أن روسيا لا تملك بيانات موثوقة تفيد بأن الفيروس تم تصنيعه.

وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة:

"لا توجد بيانات موثقة تفيد بأن هذا [الفيروس] جاء نتاج أيدي البشر وذكاء الإنسان، لذلك، نميل إلى الاعتقاد بأن هذا من نتاج الطبيعة".

وأضاف أن أصل فيروس كورونا بالنسبة للعلماء الروس المنخرطين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، ليست أساسية، موضحا أنه "ليس حالة حرجة، أنهم يصنعون الأدوية ويصنعون اللقاحات ويعالجون المرضى".

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

وتُطرح تساؤلات حول نشأة الفيروس وكيفية انتقاله إلى البشر، إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد فيروس حيواني المصدر، أي إنه ينتقل للإنسان من مخالطة الحيوانات المصابة به.