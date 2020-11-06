ألمانيا: حربنا على الإرهاب ليست موجهة ضد الإسلام

قال وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر، إن الحرب على الإرهاب ليست موجهة ضد الإسلام وإنما المقصود هم المتطرفون، محذرا من أن بلاده قد تتعرض لهجوم في أي وقت.

وبحسب موقع "دويتش فيله" الألماني، أضاف زيهوفر في كلمة أمام البرلمان الألماني أن وضع التهديد في ألمانيا مرتفع، مشيراً إلى أن ألمانيا وقعت فيها هذا العام 3 هجمات إرهابية.

وأوضح وزير الداخلية الألماني أن "الاكتفاء بأن قضية المتطرفين يمكن حلها فقط عن طريق الترحيل، اعتقاد خاطئ".

وتابع "يجب توقع حدوث هجوم عندنا في أي وقت".

ولفت إلى أن "جزءا كبيرا من الخطيرين الإسلاميين البالغ عددهم في ألمانيا حاليا 615 شخصا، هم إما يحملون الجنسية الألمانية أو من مزدوجي الجنسية".

وحذر زيهوفر من الهيستريا في التعامل مع الموقف بعد الهجوم الأخير الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين الماضي، وقال: "أدعو إلى التريث دائما عند الاستنتاجات السريعة".

وكانت الشرطة الألمانية قد صرحت، اليوم الجمعة، بأنها تجري عمليات تفتيش في عدد من البلدات فيما يتعلق بـ 4 أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا الذي أسقط 4 قتلى عندما فتح النار على المارة والحانات في العاصمة النمساوية.