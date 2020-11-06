بيلوسي: للأسف إدارة ترامب تعاملت مـع جائحة كورونا بـ"خطة مدمرة"

هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، تعامل إدارة ترامب مع جائحة كورونا بـ"خطة" وصفتها بـ"المدمرة".

وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أولوية في المرحلة المقبلة".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "تعامل إدارة ترامب مع أزمة كورونا كان كارثيا".

Tune in as I speak with reporters this morning in Washington. https://t.co/P20e3SZxiy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2020

​وأكملت بيلوسي، بقولها: "نحن مطالبون الآن بتطوير لقاح، والتأكد من سلامته لإنقاذ أرواح الناس".

أما عن الانتخابات الأمريكية الجارية، فقالت بيلوسي: "علينا أن نتحلى بالصبر، حتى يكتمل فرز كل الأصوات".

وأضافت، قائلة: "لكن من الواضح أن بايدن وهاريس يتجهان للفوز بالانتخابات".

وكانت بيلوسي قد قالت في تصريحات سابقة إنها تشعر بثقة كبيرة في انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا.

وقالت بيلوسي: "أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء. ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء، فسيتم انتخابه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل رئيسا"، بحسب ما ذكرت شبكة "TheHill" الأمريكية.

تعتبر بيلوسي من أشد المعارضين لوجود ترامب في السلطة، حتى أنها طالبت بايدن برفض المشاركة في أي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب، كما قادت حملة مساءلة ترامب من أجل عزله.