إسرائيل تسجل لقاح "سبوتنيك V" ليصبح أول لقاح رسمي في البلاد

يعتزم مركز هداسا الطبي في القدس تسجيل لقاح "Sputnik V" الروسي لدى وزارة الصحة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة هذا أول لقاح يتم تقديمه للتسجيل في هذا البلد.

وقال المدير العام لمستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس البروفيسور زئيف روتنشتاين، "نظرًا لأننا نعلم أن جميع الدراسات (الروسية) تسير بشكل صحيح ووفقًا للمعايير، فقد طلبنا جميع المعلومات حول اللقاح من أجل تقديمه إلى وزارة الصحة الإسرائيلية لتسجيله في البلاد".

ويشارك فرع من عيادة القدس "هداسا" في موسكو في المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح. ووقعت إسرائيل في الصيف اتفاقات مع عدة شركات بينها "مودرن" الأمريكية لشراء لقاح.

وحالما يتم تسجيل اللقاح الروسي رسميًا، يخطط مركز هداسا الطبي، وفقًا لمديره، لاستيراد اللقاح إلى إسرائيل، وبدء إنتاجه في البلاد.

وأضاف الخبير: "على أي حال، نحن نثق كثيرًا في العلم الروسي وبإمكانياتنا لإجراء تجارب سريرية لمثل هذا اللقاح..."، وأضاف، "نحن محايدون. ليس لدينا تحيز سياسي. ونتعامل مع اللقاح كعنصر أساسي لمرضانا".

في وقت سابق، طلب مركز "هداسا" الطبي في القدس 1.5 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي الروسي "سبوتنيك V".