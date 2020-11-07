فيديو أثار ضجة... هل هذا دجال أتى به ترامب لإنقاذه من خسارة الانتخابات

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم ناشروه أنه يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاطا بمشعوذين يستعين بهم لجلب الحظ، وذلك تزامنا مع ترقب الولايات المتحدة والعالم بأسره إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرا للنتائج المتقاربة جدا.

ويظهر في الفيديو ترامب محاطا بمجموعة من الرجال يضعون أيديهم على كتفيه والرجل الواقف على أقصى يسار الشاشة وكأنه ينطق بتعويذة معروفة باللهجة المغربية.

وعلق مشاركو المقطع عليه بالقول "حملة ترامب تستعين بجوقة من الرُقاة الأفاضل".

وقد بدأ انتشار هذا الفيديو في الـ 5 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الوقت لا تزال الولايات المتحدة ومعها العالم في حالة ترقب لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بينما تسير عمليات فرز الأصوات ببطء وفي ظل النتائج المتأرجحة بين المرشحين الديموقراطي جو بايدن والجمهوري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

الحقيقة

هذا الفيديو لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فبعد البحث عن الفيديو عبر محركات البحث على الإنترنت، تبين أنه مقتطع من فيديو مدته أطول منشور في الأول سبتمبر/أيلول 2017 على موقع "يوتيوب" عبر قناة شبكة "إيه دبليو تي إن" التي تبث برامج تلفزيونية مرتبطة بالكاثوليكية.

وأرفق الفيديو الذي يحمل عنوان "ترامب يعلن 01/09/2017 نهارًا للصلاة"، بتعليق "القادة الدينيون ينضمون إلى الرئيس الذي يدلي بتصريحات في المكتب البيضاوي ويوقع مرسومًا ينص على أن يكون الأحد نهارًا ترفع فيه الصلاة لأجل ضحايا الإعصار هارفي…".

وعند الدقيقة الـ 1:15 يظهر شريط على الشاشة كتب عليه "روبرت جيفريس/ قس إنجيلي".

وروبرت جيفريس هو كاهن كنيسة "فيرست بابتيست دالاس" في تكساس وعضو في المجلس الاستشاري الإنجيلي لدى الرئاسة الأمريكية.

وذكر جيفريس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" في الثاني من أيلول/سبتمبر يوم الصلاة الوطني مرفقا إياها بصورة من المكتب البيضاوي.

Honored to lead prayer as @POTUS declares Sunday a Day of Prayer for #Harvey victims. Grateful for @POTUS who believes in power of prayer. pic.twitter.com/jVj40QuX5r — Dr. Robert Jeffress (@robertjeffress) September 1, 2017

كما تناول موضوع رفع الصلاة وسائل إعلام أمريكية مثل "ذي هيل" وصحيفة "واشنطن بوست".