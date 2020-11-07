لوكاشينكو يصف الانتخابات الأمريكية بأنها استهزاء بالديمقراطية

وصف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها استهزاء بالديمقراطية وقال إن الدول الغربية ستخشى مطالبة واشنطن بإجراء انتخابات جديدة.

وقال الرئيس البيلاروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية البيلاروسية في أوستروفيتس، متحدثا عن الانتخابات الأمريكية "انظرو ما يحدث مع هذه الانتخابات، هذا وصمة عار، استهزاء بالديمقراطية".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه سيرى كيف سيطلب عدد من الدول الغربية من الولايات المتحدة إجراء انتخابات جديدة ، كما فعلوا فيما يتعلق ببيلاروسيا".

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، وبصورة رسمية حزمة عقوبات فردية ضد بيلاروس تتضمن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لولكاشينكو.

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في وقت سابق، إنه سيصعد الضغط على مساعدي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي فاز مؤخرا في انتخابات تقول المعارضة إنها مزورة.

ودعا البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروسيا وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد، أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.

​يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

وانتقد المراقبون الدوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الحالي لإطلاقه "مزاعم لا أساس لها" عن تزوير الانتخابات التي تضر بثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية.