الشعب الأمريكي يخرج إلى الساحات ويحتفل في الشوارع بعد انتصار جو بايدن... فيديو

عبر مواطنون أمريكيون عن سعادتهم البالغة بإعلان انتصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، اليوم السبت، ونزلوا إلى الشوارع العامة والساحات للاحتفال.

وقام المواطنون بالتجمع في الساحات العامة وعبروا عن فرحهم الكبير من خلال الرقص والغناء والهتافات.

ونشرت صحيفة "سي إن إن" مشاهد للاحتفالات في أمريكا، مع تغريدة جاء فيها: "احفالات في جميع الولايات الأمريكية على أثر فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس ترامب".

President-elect Joe Biden's victory over President Trump sparked celebrations in cities across the US, including New York, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Miami and Washington, DC. https://t.co/yUT25tM4bN pic.twitter.com/J4JdtWaPam — CNN (@CNN) November 7, 2020

وبحسب الصحيفة، تشهد مدن نيويورك وأتلانتا وشيكاغو وفيلادلفيا وميامي وواشنطن العاصمة احتفالات كبيرة بعد إعلان النتائج.

وبدأت المسيرات من نيويورك إلى ميامي في الشرق ودنفر وأوستن في الغرب، ونزل أنصار بايدن إلى الشوارع بعد إعلان شبكة "سي إن إن" انتصار جو بمنصف الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

واحتشد الكثيرون في الشوارع أمام البيت الأبيض، بعد ثوان من إعلان النتائج وامتلأت الشوارع المجاورة بالناس الذين يهتفون ويقرعون على الأواني والمقالي ويغنون: "مرحبا مرحبا (بايدن)، وداعا وداعا (ترامب)".

وتسبب الحشد الاحتفالي حول البيت الأبيض، بحدوث أزمة مرورية عارمة، حيث جلس المواطنون فوق السيارات وقاموا بمسيرات في الشوارع.

وأعلنت، مساء اليوم السبت، وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ونوهت المصادر إلى أن ولاية بنسلفانيا، هي التي منحت بايدن الفوز ووضعته على عتبه الانتصار بعد حصوله على أكثر من 270 صوت انتخابي أدخلته إلى داخل البيت الأبيض.