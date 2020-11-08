قره باغ: الرئيس الأذربيجاني يريد إضعاف معنويات شعبنا

صرحت مساعدة رئيس جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها، أرميني غريغوريان، أن العملية العسكرية في مدينة شوشا مستمرة.

وكتب غريغوريان على فيسبوك: "عملية شوشا قيد التنفيذ. لم تكتمل... لم تكن رسالة علييف موجهة إلى شعبه بقدر ما كانت موجهة إلينا، من أجل إضعاف معنويات مجتمعنا".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون هوفهانيسيان، اليوم الأحد، إن القتال في مدينة شوشا الاستراتيجية بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها لا يزال مستمرا.

وسبق وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيطرة جيش بلاده على مدينة شوشا في قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا.

وتجددت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدأ النزاع في قره باغ في فبراير/شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين أعوام 1994-1992، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها.