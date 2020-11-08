"حان وقت الاعتراف بالهزيمة"... إعلام: كوشنر يحاول إقناع ترامب

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن محاولات يجريها صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، لإقناع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بقبول نتائج الانتخابات الأمريكية، والاعتراف بفوز خصمه جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر خاصة، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، قد تواصل معه بشأن التنازل عن الانتخابات والاعتراف بالهزيمة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تأكيد حملة الرئيس ترامب، بعد لحظات من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، بعدم صحة النتائح.

حيث اعتبر الرئيس ترامب أن بايدن "يسارع إلى الإعلان بشكل خاطئ على أنه الفائز" وأن السباق "بعيد ولم ينته بعد".

وقال ترامب موضحا أن "المعركة القانونية" للحملة ستبدأ يوم الاثنين: "لن أهدأ حتى يحصل الشعب الأمريكي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية".

ونقلت الشبكة عن مصادر خاصة أيضا، أن الرئيس ترامب "لم ينف نتيجة الانتخابات في السر"، عندما سمع، وهو في ملعب الغولف، بنتيجة تقدم منافسه الحاسمة، لكنه يواصل الضغط على محاميه لمتابعة الطعون القانونية التي من شأنها تأخير التصديق الرسمي للنتائج.

ناقش رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، الذي ثبتت إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا، هذه الخطوات مع الفريق القانوني أمس السبت.

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب أن ننظر في الأصوات. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها"، وتابع ترامب: لدينا تاريخ من مشاكل الانتخابات في هذا البلد.

وأضاف: "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة"، بحسب رويترز، التي أشارت إلى قوله: "الحقيقة...هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد ".