علييف: قوات حفظ سلام روسية وتركية تنتشر في قره باغ

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن روسيا وتركيا ستنشران قوات حفظ سلام في ناغورني قره باغ كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.

وفي وقت سابق ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان إنه وقع إعلانًا مشتركًا مع علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن إنهاء الحرب في قره باغ.

وأضاف علييف، "حقيقة أن لدينا اليوم ثلاثة قادة يوقعون على وثيقة تثبت أن لروسيا دور خاص في تسوية هذا الصراع ".

وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشاركته النشطة في الحل السياسي للصراع.

ووصف علييف البيان المشترك لروسيا و أذربيجان و أرمينيا بالتاريخي.

يتبع...