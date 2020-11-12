نقل الرئيس الأوكراني المصاب بكورونا إلى المستشفى

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، نقل الرئيس المصاب بفيروس كورونا إلى مستشفى مجهز بغرفة لعقد الاجتماعات.

وقال زيلينسكي، يوم الاثنين الماضي، إنه أصيب بفيروس كورونا. وفي وقت لاحق، أعلن رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه ييرماك، إنه أثبت أيضًا إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "كل شيء صارم للغاية، وحسب البروتوكول. إنهما (زيلينسكي ورئيس مكتب الرئيس) موجودان في فيوفانيا. وهناك مكتب مجهز خاص يمكن للرئيس أن يعقد فيه اجتماعات... والرئيس متواجد في غرفة معزولة حيث يمكن إجراء اتصالات خاصة".

ووفقا للمكتب، ييرماك موجود أيضا في غرفة منفصلة. وأشار إلى أن زيلينسكي وييرماك لديهما جدول عمل، والقيد الوحيد هو العزلة. وأضاف، أن زيلينسكي وييرماك يتواصلان مع بعضهما بعضا فقط عبر الهاتف.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 500.865 إصابة، وتعافى 227.694 شخصا، وتوفي 9145 شخصا بسبب المضاعفات.