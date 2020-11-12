وزير الخارجية التركي: اتفاق قره باغ ملزم لأرمينيا وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن تشاووش أوغلو، اليوم الخميس.

#عاجل |تشاووش أوغلو: اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2020

وأضاف الوزير التركي "يجب أن يستخلص ثلاثي مينسك العبر من هذه المرحلة وخاصة فرنسا التي ما زالت تطلق تصريحات منحازة رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

#عاجل |تشاووش أوغلو: يجب أن يستخلص ثلاثي مينسك العبر من هذه المرحلة وخاصة فرنسا التي ما زالت تطلق تصريحات منحازة رغم اتفاق وقف إطلاق النار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2020

وأمس الأول (الثلاثاء) أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس طلبت من أنقرة عدم اتخاذ خطوات تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في بيان اليوم: "ننتظر توضيحات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ونتائجه"، مضيفا "وتنتظر من أذربيجان أن تحترم تعهداتها وأن تكف فورا عن هجومها".

وأكد لودريان "نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الأرميني في هذه اللحظات الصعبة ونطلب من تركيا عدم اتخاذ خطوات تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار في "قره باغ".

وأمس الأربعاء وقعت روسيا وتركيا، مذكرة تفاهم حول تأسيس مركز مشترك لإدارة اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ الذي شهد قتالا كبيرا بين أذربيجان وأرمينيا.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الاثنين الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.