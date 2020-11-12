عندلمان: إسرائيل توقع اتفاق شراء لقاح كورونا خلال أيام

قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، إن تل أبيب حققت إنجازا جديدا في طريق الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "تم تحقيق اختراق آخر في إطار الجهود الرامية إلى شراء لقاحات لفيروس كورونا لإسرائيل".

وتابع: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية مرة أخرى مع المدير العام لشركة "فايزر"، وحقق تقدما ملموسا سيسمح بالتوقيع على اتفاق لشراء اللقاحات لمواطنينا في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه أجرى مكالمة دافئة مع ألبرت بورلا، المدير العام لشركة "فايزر"، التي أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها طورت لقاحا ضد فيروس كورونا تصل فعاليته إلى 90 في المئة.

وتابع: "كل دول العالم تريد أن تحصل على أدوية هذه الشركة ونحن نجري معها مفاوضات"، مضيفا: "سنستكمل العقد مع شركة فايزر".

تم تحقيق اختراق آخر في إطار الجهود الرامية إلى شراء لقاحات لفيروس كورونا لإسرائيل حيث تحدث رئيس الوزراء نتنياهو اليلة الماضية مرة أخرى مع المدير العام لشركة "فايزر" وحقق تقدما ملموسا سيسمح بالتوقيع على اتفاق لشراء اللقاحات لمواطنينا في غضون الأيام القليلة المقبلة! pic.twitter.com/z7JeNWrxYW — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 12, 2020

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية، حتى الآن، ما يقرب من مليار شيكل (300 مليون دولار)، لاقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا، وكذلك للمشاركة في البرنامج الدولي "كوفاك" للبحث عن لقاح لفيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 51 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.