مصادر إسرائيلية تتوقع الحصول على لقاح "فايزر" بعد 7 أشهر

قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل تجري اتصالات متقدمة مع شركة "فايزر" للحصول على لقاحها ضد فيروس كورونا.

ووفقا لـi24 فإن المصادر توقعت الحصول على اللقاح الذي أعدته "فايزر"، أو أي لقاح آخر ضد كورونا، في خلال 7 أشهر، بما يعني أواسط العام المقبل 2021.

وكانت الشركة الأمريكية "فايزر" قد أعلنت أمس، أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية أثبت فعالية بنسبة 90% في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.

وبحسب القناة فإن الحكومة الإسرائيلية أنفقت حتى الآن ما يقرب من مليار شيكل "300 مليون دولار، لاقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا من شركة "موديرنا" و"أركتورس" وكذلك للمشاركة في البرنامج الدولي "كوفاك" للبحث عن لقاح لفيروس كورونا.

وأشارت القناة إلى أن اللقاح الإسرائيلي الذي أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي، والذي تجرى عليه هذه الأيام المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب، من المتوقع أن يظهر في الأسواق للاستخدام الواسع بعد سبعة أشهر أيضا.

يذكر أنه ووفقا للمعطيات في إسرائيل حتى اوئل هذا الأسبوع يوجد 9406 إصابات نشطة، 305553 شخصا تعافوا من الإصابة، وعدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات بلغ 576 شخصا من بينهم 353 حالتهم توصف بأنها حرجة، منهم 154 مصابا يستعينون بأجهزة تنفس، و89 مريضا حالتهم توصف بأنها متوسطة، وإجمالي الوفيات بلغ 2597 حالة وفاة.