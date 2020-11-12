تركيا تخطط لإنشاء خط سكك حديدية إلى إقليم ناختشيفان عقب التطورات في أذربيجان

أعلن وزير المواصلات التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده تخطط لإنشاء خط سكك حديدية يصل إلى إقليم ناختشيفان، ذاتي الحكم ويمتلك حدودا مع تركيا بطول 17 كيلومترا، عقب التطورات الأخيرة في أذربيجان والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير المواصلات التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية: "نخطط لإنشاء خط سكك حديدية إلى ناختشيفان عقب التطورات في أذربيجان"، مضيفا أن "الخطة على وشك الانتهاء".

وناختشيفان (نخجوان) إقليم تبلغ مساحته نحو 5363 كيلومترا مربعا وهو منفصل جغرافيا عن باقي أذربيجان، ويمتلك الإقليم حدودا قصيرة مع تركيا بطول نحو 17 كم.

وتدعم أنقرة صراحة أذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا، وتدعو أرمينيا لسحب قواتها من قره باغ بوصفها أراض أذربيجانية محتلة.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، الاثنين الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار في قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وستضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة أشخاص مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية. ولإدارة عملية حفظ السلام سيتم نشر قيادة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى شباط/ فبراير من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 - 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.