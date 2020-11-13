الرئيس الفرنسي يعرب عن رضاه بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن رضاه بشأن وقف الأعمال القتالية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس: "أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. وأطلع ماكرون باشينيان على نتائج الاجتماع الذي عقده في الاليزيه اليوم لحشد الدعم الإنساني لأرمينيا".

ولفت البيان إلى أن، "ماكرون أعرب عن رضاه عن وقف الأعمال القتالية".

وأضاف البيان: "ذكر (ماكرون) بالصداقة التي يكنها لأرمينيا وشعبها. ماكرون أكد على استعداده لبناء حل سياسي منصف دائم ومقبول من قبل جميع الأطراف في ناغورني قره باغ".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وبناء على الاتفاق الثلاثي بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قره باغ صباح الثلاثاء الماضي.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.