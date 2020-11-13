أردوغان يتوعد أعداء تركيا بـ"مصير مؤلم"

قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في قيادة الفوج المدفعي الـ105 في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ، إن "راية أي وحدة في الجيش التركي لا تسقط، ما لم يتم قتل آخر جندي فيها".
وأضاف "أيا كان من يحاول النيل من وطننا وعلمنا وأذاننا، عليه أن يدرك أن مصيرا مؤلما ينتظره بأيدي قواتنا".
❝Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 13, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'daki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen, "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu https://t.co/gYX9hx31Ii pic.twitter.com/felcxIak6p
وكان أردوغان قد كشف، أمس الخميس، عن نظام تنصت جديد سيمنح بلاده "قوة كبيرة"، مشيرا أن اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانيات المحلية تمت بنجاح.
وتابع أن "تركيا لديها 7 شركات دفاعية ضمن أول 100 بالعالم، 5 منها دخلت القائمة في السنوات الخمس الأخيرة".
وأشار الرئيس التركي إلى أن نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزا للاستخدام وسيمنح بلاده قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.
وأكد أردوغان أن "اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانات الوطنية تمت بنجاح".
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