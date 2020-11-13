أردوغان يتوعد أعداء تركيا بـ"مصير مؤلم"

قال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في قيادة الفوج المدفعي الـ105 في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ، إن "راية أي وحدة في الجيش التركي لا تسقط، ما لم يتم قتل آخر جندي فيها".

وأضاف "أيا كان من يحاول النيل من وطننا وعلمنا وأذاننا، عليه أن يدرك أن مصيرا مؤلما ينتظره بأيدي قواتنا".

❝Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir❞



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'daki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen, "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"nde konuştu https://t.co/gYX9hx31Ii pic.twitter.com/felcxIak6p — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 13, 2020

وكان أردوغان قد كشف، أمس الخميس، عن نظام تنصت جديد سيمنح بلاده "قوة كبيرة"، مشيرا أن اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانيات المحلية تمت بنجاح.

وقال، إنه "تم تنفيذ 62 مشروعا دفاعيا عام 2020 بلغت الحصيلة اليوم قرابة 700 مشروع".

وتابع أن "تركيا لديها 7 شركات دفاعية ضمن أول 100 بالعالم، 5 منها دخلت القائمة في السنوات الخمس الأخيرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزا للاستخدام وسيمنح بلاده قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.

وأكد أردوغان أن "اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانات الوطنية تمت بنجاح".