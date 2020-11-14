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    احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ملف الفساد المتهم به، والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) في القدس، إسرائيل 12 سبتمبر 2020

    مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد نتنياهو بالقدس.. فيديو

    © REUTERS / Corinna Kern
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    اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين مناهضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانوا في طريقهم إلى مقر إقامته، بحسب إعلام رسمي.

    وتوجه مئات المتظاهرين انطلاقا من جنوب القدس في مسيرة تجاه المقر الرسمي لإقامة نتنياهو بالقدس الغربية، قبل أن تعترضهم الشرطة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

    وفرقت الشرطة المسيرة واعتقلت 18 متظاهرا بدعوى عدم قانونية الحراك، وتسببه في إغلاق حركة السير أمام المواطنين.

    وانطلقت المسيرة بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست بينهم موشيه يعالون (كتلة هناك مستقبل- تيلم)، و "يائير جولان" من حزب "ميرتس" اليساري و إيلي كوهين من حزب "إسرائيل بيتنا".

    وحمل المتظاهرون مجسمات لغواصات، في إشارة لمطالب بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تورط نتنياهو في الحصول على عملات لدى شراء غواصات ألمانية.

    والشهر الماضي، رفض الكنيست اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات.

    وبدأت الأزمة داخل الكنيست عندما طرحت النائبة تمار زاندبيرغ، من حزب "ميرتس" اليساري، على جدول أعمال الكنيست "تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات"، وهو ملف جنائي تحوم فيه الشبهات حول التلاعب بعطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية بغرض التربح.

    ومن المتوقع انطلاق تظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل مساء اليوم للمطالبة باستقالة نتنياهو.

    وهذا هو الأسبوع الـ 21 الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات متواصلة ضد نتنياهو، بدعوى فشل حكومته في التعامل مع "جائحة كورونا"، التي خلفت نحو مليون عاطل عن العمل، فضلا عن اتهامه رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا بدأت محاكمته بها في مايو/آبار الماضي.

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    القدس, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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