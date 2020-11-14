مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد نتنياهو بالقدس.. فيديو

اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين مناهضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانوا في طريقهم إلى مقر إقامته، بحسب إعلام رسمي.

وتوجه مئات المتظاهرين انطلاقا من جنوب القدس في مسيرة تجاه المقر الرسمي لإقامة نتنياهو بالقدس الغربية، قبل أن تعترضهم الشرطة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وفرقت الشرطة المسيرة واعتقلت 18 متظاهرا بدعوى عدم قانونية الحراك، وتسببه في إغلاق حركة السير أمام المواطنين.

وانطلقت المسيرة بمشاركة عدد من أعضاء الكنيست بينهم موشيه يعالون (كتلة هناك مستقبل- تيلم)، و "يائير جولان" من حزب "ميرتس" اليساري و إيلي كوهين من حزب "إسرائيل بيتنا".

18 עצורים במחאה בדרך לירושלים, הכביש נפתח לתנועה באופן חלקי @SuleimanMas1 pic.twitter.com/byJUbLU7sK — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2020

وحمل المتظاهرون مجسمات لغواصات، في إشارة لمطالب بتشكيل لجنة تحقيق في شبهات تورط نتنياهو في الحصول على عملات لدى شراء غواصات ألمانية.

עימותים בין שוטרים למפגינים בהפגנה נגד ראש הממשלה במחלף חמד@SuleimanMas1 pic.twitter.com/iKF8KTypjI — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2020

والشهر الماضي، رفض الكنيست اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات.

وبدأت الأزمة داخل الكنيست عندما طرحت النائبة تمار زاندبيرغ، من حزب "ميرتس" اليساري، على جدول أعمال الكنيست "تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات"، وهو ملف جنائي تحوم فيه الشبهات حول التلاعب بعطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية بغرض التربح.

ومن المتوقع انطلاق تظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل مساء اليوم للمطالبة باستقالة نتنياهو.

وهذا هو الأسبوع الـ 21 الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات متواصلة ضد نتنياهو، بدعوى فشل حكومته في التعامل مع "جائحة كورونا"، التي خلفت نحو مليون عاطل عن العمل، فضلا عن اتهامه رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا بدأت محاكمته بها في مايو/آبار الماضي.