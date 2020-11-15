الأمير هاري يغيب عن تهنئة والده تشارلز بعيد ميلاده الـ72 على مواقع التواصل

استقبل ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أطيب التمنيات على وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أفراد العائلة المالكة بمناسبة عيد ميلاده الـ72، أمس السبت، باستثناء نجله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "دوق ساسكس" لم يرغب علنا في تهنئة والده بعيد ميلاده.

ورجح تقرير الصحيفة أن الأمير هاري وميغان ماركل، اللذان تخليا عن صفتهما الملكية في العام الحالي، أرسلوا تهانيهم للأمير تشارلز بشكل خاص.

وكانت تقارير ذكرت مؤخرا أن الأمير تشارلز حزين من عدم رؤية حفيده "آرتشي" نجل الأمير هاري وميغان ماركل منذ أكثر من عام، بعد انتقال والديه إلى الولايات المتحدة.

وشارك الحساب الرسمي لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، صورة بالأبيض والأسود لنجلها الأمير تشارلز وقتما كان مازال مولودا في حجرها.

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كما شارك دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، تهانيهما على موقع "إنستغرام" بمشاركة صورة للأمير تشارلز ضاحكا، وهو يرتدي سترة كريمية وأوسمة عسكرية.

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يشار إلى أن الأمير تشارلز هو أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يُظهر نتائج "إيجابية" لفيروس "كورونا" المستجد في شهر مارس/ آذار، على الرغم من ظهور أعراض خفيفة فقط عليه وقتها.

والأمير تشارلز هو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، وولد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 في قصر باكنغهام.

وكان الأمير تشارلز متزوجا من الأميرة ديانا، التي توفيت حادث سير عام 1997، وأنجب منها هاري ووليام.