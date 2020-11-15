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    أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية احتجاجية أوقفوا السرقة (Stop the Steal) في فينيكس بولاية أريزونا، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، الولايات المتحدة 8 نوفمبر 2020

    اسم ترامب يغطي سماء سيدني والفاعل غامض... صور وفيديو

    JIM URQUHART
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    ظهر اسم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في سماء مدينة سيدني الأسترالية في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أمريكا على رئاسة البلاد.

    تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر قيام طائرة برسم اسم مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد إعلان خسارته بالانتخابات أمام منافسه جو بايدن.

    وامتلأت سماء سيدني بشعارات مؤيدة لترامب تدعو إلى بقاء الرئيس المنتهية ولايته في منصبة لأربع سنوات قادمة، بحسب موقع "ويك إند أستراليا".

    وكتبت طائرة مجهولة شعارا كبيرا في السماء "ترامب 2020" شاهده أغلب سكان مدينة سيدني، وبحسب المصدر لم يعرف إلى الآن هوية الفاعل.

    وتتزامن هذه الشعارات مع انطلاق مظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تطالب بإظهار الحقيقة وإعادة فرز الأصوات.

    وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، احتشد الآلاف يوم السبت في عاصمة البلاد للمطالبة بأربع سنوات أخرى للمرشح الجمهوري، مرددين مزاعمه بأن الفوز الانتخابي قد سرق منه إثر مخطط احتيال ضخم.

    وكان التجمع سلميًا في الغالب، لكن المشاحنات العنيفة بدأت عندما تجمع نشطاء مناهضون لترامب على بعد مئات الأمتار من البيت الأبيض وضايقوا مجموعات متفرقة من أنصار ترامب العائدين إلى فنادقهم.

    ورصد مراسل سبوتنيك، كيفية استيلاء أحد المواطنين على علم كان يحمله أحد أنصار ترامب وقام آخر بتمزيق قبعة "لنصنع أمريكا عظيمة مرة أخرى" بالإضافة إلى طرد عائلات مع أطفالهم من التجمع لدعم ترامب. وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في مكان قريب لتفريق الاشتباكات وإنقاذ أنصار ترامب واعتقال مهاجميهم.

    ويرفض ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي أظهرت وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن فيها.

    يشار إلى أن ترامب، أقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الإنتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.

    وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, أستراليا, جو بايدن, ترامب
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