بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معا لمواجهة التصرفات العدوانية لتركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية، "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى "دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورني قرة باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط".

يتبع...