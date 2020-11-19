ماذا كتب بومبيو في سجل الزوار بمستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، خلال زيارته مستوطنة "بساغوت" في الضفة الغربية، عن تغيير في السياسة الأمريكية حيال منتجات المستوطنات.

وقال بومبيو خلال أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية، إن منتجات المستوطنات سيتم تصنيفها على أنها "منتجات إسرائيلية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحتى اليوم، تفرض الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2016، وسما على المنتجات المصنعة بالمستوطنات الإسرائيلية، لتعريف المستهلك بمكان إنتاجها.

كما أعلن بومبيو خلال الزيارة اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) "معادية للسامية".

وقبل نحو عام، قال بومبيو في بيان إن المستوطنات الإسرائيلية ليست بالضرورة "غير شرعية"، أو تخالف للقانون الدولي.

وزار بومبيو في "بساغوت" مصنع خمور، ينتج زجاجة نبيذ على اسمه "بومبيو".

وقبل رحيله على متن مروحية لزيارة هضبة الجولان السوري المحتل، وقع بومبيو في سجل الزوار بالمستوطنة: "أتمنى ألا أكون وزير الخارجية الأمريكي الأخير الذي يزور المكان".

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين.

وأكد أبو الغيط أن "هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل على المضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين"، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".