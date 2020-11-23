شركة يابانية تنشئ قاعدة لتطوير مركبات فضائية للرحلات إلى القمر

أفادت وكالة "كيودو"، اليوم الاثنين، بأن اليابان ستشارك في إنشاء قاعدة لتطوير مركبات فضائية في الولايات المتحدة بنهاية هذا العام، وذلك لإرسال شحنات ومعدات إلى القمر من أجل إتمام إرسال رواد فضاء إلى هناك في عام 2024.
طوكيو - سبوتنيك. ووفقًا للوكالة، فإن شركة خاصة يطلق عليها اسم "إسبايس"، وهي شركة ناشئة لاستكشاف القمر، تعتزم تعيين مهندسين في ولاية كولورادو الأمريكية، التي تتميز بصناعة متطورة في مجال الفضاء والطيران. وسيكون مقر الشركة في مدينة دينفر الأمريكية.
في هذا الصدد نقلت الوكالة عن الناطق باسم الشركة "إسبايس" جونجي أوريهاشي أنه يتم إنشاء هذه القاعدة في الولايات المتحدة، حيث تتطلب شركات تصنيع المركبات الفضائية المشاركة في المشروع الذي ترعاه إدارة "ناسا" الوطنية الأمريكية لعلم الطيران واستكشاف الفضاء أن تكون نسبة 50 في المائة من مكونات هذه المركبات مصنوعة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى إن يتم تنفيذ نسبة 50 في المائة من عمليات التجميع في الولايات المتحدة أيضا.
وفي المستقبل البعيد، تخطط شركة "إسبايس" للبحث عن موارد المياه في القمر باستخدام أجهزة تحديد المواقع المركبة على متن مركباتها الفضائية. وأشارت وكالة كيودو أيضا، أنه بالإضافة إلى برنامج ناسا، يقوم مهندسو الشركة أعلاه بتطوير وحدتين للهبوط، يبلغ وزنهما 300 و400 كغ على التوالي. وذلك لإطلاقهما إلى القمر في عامي 2022 و2023.
يذكر أنه سبق وأعلنت وكالة ناسا في أكتوبر، عن إبرام اتفاقيات بشأن التنفيذ المشترك لبرنامج "أرتميس" القمري مع كندا واليابان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا ولوكسمبورغ. و قبل ذلك ، أعلنت وكالة ناسا أنها تدعو جميع الدول للتوقيع على ما يسمى باتفاقات أرتميس ، وهي مجموعة قواعد للتعاون بين الدول في استكشاف القمر والفضاء الخارجي العميق ، قدمتها ناسا في مايو ، بناءً على مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)