سفير جنوب السودان في موسكو: تقدمنا بطلب للحصول على اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"

أعلن سفير جنوب السودان لدى روسيا، شول تونغ، أن بلاده قدمت طلبا للحكومة الروسية لإمدادها بمعدات طبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تقديم بلاده طلبا رسميا للاستفادة من اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19.

موسكو - سبوتنيك. وقال سفير جنوب السودان لدى روسيا لوكالة "سبوتنيك": "لقد تقدمنا بطلب رسمي للحكومة الروسية عن طريق وزير الخارجية، لكننا لم نتلق ردا بعد"، مشيرا إلى أن الطلب

يتضمن توفير تحاليل ومعدات الحماية الشخصية.

وعن اهتمام بلاده باللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19، قال شول تونغ: "لقد أطلعت حكومتي على آخر المستجدات بشأن تطورات اللقاح هنا، وقد رحبت حكومة جنوب السودان به حقًا وأبدت اهتمامها. جاء نائب وزير الخارجية إلى هنا (إلى موسكو في أواخر آب/ أغسطس) في زيارة شخصية وتحدث مع السيد بوغدانوف (نائب وزير الخارجية الروسي)، وعرض طلب حكومة جنوب السودان الاستفادة من اللقاح. لذلك تقدمنا بطلبنا الرسمي للاستفادة من هذا اللقاح".

كانت صفحة اللقاح الروسي على موقع تويتر قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" بناءً على التحليل المؤقت الثاني للبيانات في اليوم الثامن والعشرين بعد تلقي المتطوعين التطعيم الأول (اليوم السابع بعد تلقي التطعيم الثاني) بلغت 91.4 بالمئة ، كما أن بيانات أولية عن المتطوعين في اليوم الثاني والأربعين بعد الحقن الأول (بعد 21 يومًا من الحقن الثاني) تظهر أن فعالية اللقاح تجاوزت 95 بالمئة.