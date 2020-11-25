على غرار "القهوة المعلقة"...  مبادرة إيطالية لإجراء فحوص كورونا "مجانا" للمحتاجين

وتتباهى نابولي بتقليد "القهوة المعلّقة" السائد في مقاهيها، والذي يقضي بدفع ثمن كوبين كي يتسنّى لمحتاج احتساء فنجان آخر بالمجان، وهو ما حاولت السلطات في المدينة الاحتذاء بتلك المبادرة، بشأن فحص كورونا للمحتاجين، مجانا.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه يصعب على الخدمة الصحية في هذه المدينة المكتظّة بالسكّان في جنوب إيطاليا، احتواء الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، وهو ما دفع بكنيسة سان سيفيرو فووري لي مورا، الواقعة في أحد الأحياء الأكثر كثافة سكانية في نابولي، إجراء فحص سريع لتشخيص الإصابة مع تقديم آخر لمواطن مجهول الهوية.

ويكلّف الفحص الواحد 18 يورو (21.5 دولار) ويجريه فريق من ثلاثة أطبّاء وممرّضتين اثنتين داخل الكنيسة. وتستخدم الأموال لتسديد أتعاب الطاقم الطبي ونفقات الاختبارات.

وقد عممت الفحوص السريعة في إيطاليا، وهي أوّل بلد أوروبي تفشّى فيه الفيروس مطلع السنة وتخطّت فيه الوفيات بوباء كورونا عتبة الـ50 ألفاً.