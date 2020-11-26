"إظهار للقوة ورسالة"... الحرس الثوري يستعرض بـ 1000 زورق في بحر عمان والخليج

قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني باستعراض هو الأول من نوعه في مياه الخليج العربي وبحر عمان، بمشاركة 1000 زورق من مختلف الصنوف.

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" شارك أكثر من 1000 زورق خفيف ومتوسط وشبه ثقيل في استعراض نظم من قبل التعبئة البحرية التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وجاءت هذه الأنشطة في اليوم السابع لأسبوع التعبئة، الذي تقوم به التعبئة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الخميس.

وتمت العملية في مضيق هرمز الاستراتيجي بمشاركة واسعة من حوالي أكثر من 1000 زورق مختلف التصنيف من خفيف ومتوسط وشبه ثقيل.

وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، في تصريحات له أدلى بها أثناء الحدث، إنه تم تشكيل 530 مجموعة حربية بحرية في سواحل جنوب وشمال البلاد منذ تأسيس "التعبئة البحرية" التابعة للحرس الثوري في عام 2018.

واعتبر قائد القوة البحرية أن هذا "الاستعراض" هو عرض "للاقتدار البحري" لإيران، وأنه يحمل بين طياته رسالة سلام وصداقة والأخوة والتضحية وإرساء الأمن المستديم في المنطقة وبحر عمان، ومن شأنه أن يرفع الجهوزية القتالية ونوعية التعبئة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، على حد تعبيره.