الحرس الثوري يرد على احتمالات تنفيذ أمريكا عملا عسكريا ضد إيران

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن الحرب العسكرية خارجة عن خيارات الجيش الأمريكي.

وأضاف سلامي في رسالة بمناسبة ذكرى تشكيل التعبئة: "نحن جميعًا إلى جانب الشعب ونخدمهم بأمر قائدنا وهذا هو تقليد التعبئة"، بحسب ما ذكر موقع "irna" الإيراني.

وأكد سلامي: "إن قوات التعبئة تتحلى بقيم كبيرة بما فيها الشرف والكرامة والتضحية بالنفس ولدى التعبويين أيضًا عظمة إلهية وقلوبهم مطمئنة بذكر الله"، بحسب الموقع.

وتابع: "إن التعبويين لا يخافون من أي عدو، في الوقت نفسه إنهم يجسدون جمال الرحمة والمحبة، وانطلاقا من ذلك عندما يفكر العدو بضرب نظامنا يشعر بالإحباط وخيبة الأمل".

وأشار سلامي إلى أن "الحرب العسكرية خارجة عن خيارات العدو وهذه هي الحقيقة، وأنه استهدف شعبنا وديننا وثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا".

وختم حديثه، قائلا: "نحن نقف حتى النهاية، ونهاية هذه المقاومة هي الانحدار الكامل للعدو الذي نراه اليوم وهو يشهد غروب الشمس، بينما شمس ثورتنا ساطعة في سماء عزة هذه الأمة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد تلقى، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعليمات بالاستعداد لسيناريو هجوم أمريكي محتمل على إيران قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لموقع "واللا" العبري.

وقال المسؤولون الإسرائيليون للموقع العبري، إن "إجراءات الاستعداد في الجيش الإسرائيلي تتعلق بالرد الإيراني المحتمل على إسرائيل بشكل مباشر أو من خلال وكلاء إيران في سوريا وغزة ولبنان".

وأشار موقع "واللا" إلى أنه "وأثناء وجود بومبيو في الخليج، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القاذفة الاستراتيجية من طراز B-52 نفذت مهمة قصيرة المدى وطويلة المدى في الشرق الأوسط لردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها. واعتبر ذلك إشارة أخرى إلى إيران.