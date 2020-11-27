رئيس بيلاروسيا: أخشى إعطاء الدستور الحالي "لرئيس غير معروف"

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، إن الدستور الحالي للبلاد يمنح رئيس الدولة الكثير من السلطة، وبالتالي فهو يخشى تركها لـ "رئيس غير معروف".

وبين لوكاشينكو، "أنا مؤيد للدستور الجديد. ليس لأن هناك حاجة إلى نوع من الديمقراطية. لا يتعلق الأمر بالديمقراطية. ما يقلقني في هذه الحالة هو أن مثل هذا الدستور لا يمكن أن يُعطى لرئيس غير معروف".

وتابع، "ستكون هناك مشاكل. فلدينا دستور خطير للغاية. كازاخستان وروسيا ونحن... ربما هذه هي الدول المتقدمة الثلاث التي لديها مثل هذا الدستور الصارم الجاد، حيث يتوقف كل شيء على قرار الرئيس. من وجهة النظر هذه، ندرك أن شخصًا لا سمح الله سيأتي ويريد شن حرب... نعم، نحتاج إلى إنشاء دستور جديد نافع لبلدنا حتى لا تنهار البلاد في وقت لاحق".

في وقت سابق، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن 70-80% من صلاحيات رئيس الدولة قد يتم نقلها إلى البرلمان والحكومة.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس/ آب، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة (وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات).