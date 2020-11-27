ترامب يعلق على اغتيال العالم النووي الإيراني: "دون تعليق"

علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على حادثة اغتيال عالم نووي إيراني متخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده.

واكتفى ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بإعادة تغريدة على خبر عاجل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي يتناول مقتل العالم الإيراني.

Breaking News: Iran’s top nuclear scientist was fatally shot in northern Iran, state media reported. He was seen as the force behind its nuclear weapons program. https://t.co/5sG7mqJA0i — The New York Times (@nytimes) November 27, 2020

كما أعاد الرئيس الأمريكي نشر تغريدة للكاتب الإسرائيلي، يوسي ميلمان، جاء فيها: "اغتيل محسن فخري زاده في مدينة دماوند شرقي طهران، بحسب تقارير إيرانية. لقد كان رئيس البرنامج العسكري السري لإيران وكان مطلوبا لسنوات عديدة من قبل الموساد. إن وفاته ضربة نفسية ومهنية كبيرة لإيران".

Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran according to reports in Iran. He was head of Iran’s secret military program and wanted for many years by Mossad. His death is a major psychological and professional blow for Iran. — Yossi Melman (@yossi_melman) November 27, 2020

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

وأشار ظريف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "الإرهابيين الذين اغتالوا اليوم عالم إيراني يدركون أن هذا عمل جبان".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيلي، يظهر العدوانية اليائسة للجناة".

وأكمل ظريف، بقوله: "تدعو إيران المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي المرتكب من قبل دول".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.

​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.