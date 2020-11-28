بعد مطارة مثيرة... الشرطة الإسبانية تعتقل عصابة لتهريب المخدرات

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، اعتقال عصابة من مهربي المخدرات، وذلك إثر مطاردة مثيرة بالزوارق السريعة لمسافة زادت على 100 ميل في البحر المتوسط.

وبحسب وكالة " رويترز"، فقد حاول المهربون خلال المطاردة إلقاء أكياس الحشيش في مياه البحر.

وفي مقطع فيديو التقطته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة خلال عملية المطاردة التي استمرت خمس ساعات في الأسبوع الماضي، ظهر مهربون مقنعون وهم يلتقطون صورا ويلوحون للشرطة.

وتمكنت الشرطة، في وقت لاحق، من إلقاء القبض على أفراد العصابة الخمسة، وذلك بعد أن اعترض زورق دورية تابع للجمارك زورقهم السريع قبالة ساحل قرطاجنة في جنوب إسبانيا.

وفي أعقاب إلقاء القبض على المتهمين، صادرت الشرطة كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة، حيث كانت العصابة تعتزم تهريبها من المغرب إلى بلنسية في إسبانيا.

وانطلقت عملية المطاردة عندما رصدت طائرة الشرطة الهليكوبتر الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 مترا والمزود بمحركين قوة كل منهما 300 حصان قبالة ساحل قرطاجنة وعليه أجولة المخدرات.

وفي بيان لها، قالت الشرطة:" قام أفراد من الشرطة والجمارك في عملية مشتركة باعتقال خمسة أعضاء (في عصابة) كانوا على زورق مخدرات بعد مطارة في عرض البحر حاولوا خلالها إلقاء المخدرات التي كانت في الزورق في الماء".