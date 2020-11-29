إعدام أكثر من 10 آلاف ديك رومي في بريطانيا بسبب إنفلونزا الطيور

قررت الحكومة البريطانية إعدام الآلاف من طيور الديك الرومي، بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في إحدى المزارع في شمال إنجلترا.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت كريستين ميدلميس كبيرة الأطباء البيطريين في بيان "تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير".

وأوضحت أن "الإنفلونزا من سلالة إتش5إن8".

وأضافت أنه" سيتم إعدام 10 آلاف و500 ديك رومي في المزرعة، للحد من انتشار المرض، مشيرة إلى أن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية".

وأكدت أن "تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء".

ويأتي هذه التطور وسط عدم تعافي البلاد بعد من الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي ظل تحذير من موجة ثالثة للفيروس مطلع العام المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في حديث لـ"BBC"، إن بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح في الأسابيع المقبلة.

#Marr: Will a third national lockdown happen if #coronavirus infection rates increase?



Foreign Secretary Dominic Raab: "We are doing everything we can to avoid that"#Covid_19 https://t.co/7fjcYASvZQ pic.twitter.com/k7kpI71HVt — BBC Politics (@BBCPolitics) November 29, 2020

وعند سؤاله عن احتمال عودة ظهور "موجة ثالثة" من الحالات في يناير وفبراير المقبلين، أجاب "ثمة خطر من ذلك (إذا) لم نحقق التوازن الصحيح".