تسجيل
20:35 GMT29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جواز سفر أمريكي

    أثرياء أمريكا يتهافتون للحصول على جنسية أخرى... ما السر؟

    © Photo / Pixabay//cytis
    العالم
    انسخ الرابط
    0 31
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104202/24/1042022442_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_89c1aada9fbcecbd377d42d9e9be5032.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011291047345256-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%9F/

    حصل الملياردير إريك شميدت، المدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، على جميع المقتنيات النموذجية للمواطن الأمريكي الثري؛ يخت فاخر، وطائرة "غلف ستريم"، وشقة فاخرة على طراز "البنتهاوس" في مانهاتن.

    ومع ذلك، فإن أحد أصوله الجديدة أقل شيوعا من المعتاد وهو جواز سفر ثان، بحسب ما كشفت عنه وكالة "بلومبيرغ" في تقرير أشار إلى السعي الدؤوب للأغنياء الأمريكان وراء اقتناء جنسيات ثانية.

    رجل أعمال يضع المال في جيبه
    © Fotolia / Andrey Burmakin
    أسرع طريقة لتصبح مليونيرا وفقا لخبراء التخطيط المالي

    تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل"، بطلب للحصول على الجنسية القبرصية، وفقًا لإعلان صدر الشهر الماضي في صحيفة قبرصية ذكره موقع "ريكود" لأول مرة.

    شميدت، 65 عاما وتبلغ ثروته 19 مليار دولار، ينضم إلى ناد متنام من الأفراد المشاركين في البرامج الحكومية التي تمكن الأجانب من الحصول على جوازات سفر.في السنوات السابقة، نادرا ما سعى المواطنون الأمريكيون إلى شراء ما يسمى بجوازات السفر الذهبية.

    ازدهر هذا النشاط بشكل أساسي مع استهداف الأشخاص من البلدان التي تتمتع بحريات سفر أقل من الولايات المتحدة، مثل الصين أو نيجيريا أو باكستان، لكن هذا يتغير، ويقول الأشخاص المقربون من هذه الصناعة إنهم غُمروا بالاستفسارات من مواطني أغنى دولة في العالم.

    وقال بادي بلوير، المسؤول بشركة استشارات الجنسية والإقامة "هينلي آند بارتنرز"في لندن، مشيرا إلى استفسارات من أفراد أمريكيين: "لم نر مثل هذا من قبل. انفجر السد بالفعل - ولم ندرك ذلك - في نهاية العام الماضي، واستمر في الازدياد قوة".

    تتراوح فوائد الحصول جواز سفر ثان، بيت ضرائب منخفضة محتملة والمزيد من حريات الاستثمار وسهولة السفر، ويمكن امتلاكه بأقل من 100 ألف دولار. كما يبحث الأثرياء عن المزيد من حرية الحركة في ظل القيود والإغلاقات المتعلقة بالجائحة.

    أيضا أثارت الانتخابات الأمريكية اهتمام الأثرياء بالجنسية الثانية، حيث يخشى البعض أن تؤدي السياسات الضريبية للرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى حرمانهم من الوسائل التي تساعدهم على تجنب الضرائب أو خفضها على مكاسبهم الاستثمارية.

    جاك ما
    © AFP 2020 / STR
    تفوقوا على الأمريكيين... أثرياء الصين يضيفون 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم

    وفقا لشركة استشارات المواطنة "أبيكس كابيتال بارتنرز"، يتطلع البعض إلى الحصول على جواز سفر إضافي بسبب مخاوف من الاضطرابات، مشيرة إلى أن الاستفسارات من العملاء زادت بنسبة 650% منذ الانتخابات الأمريكية هذا الشهر.

    وقال نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس":

    نرى هذا الاهتمام من الأمريكيين الذين يقولون جميعا نفس الأشياء التي يقولها العملاء الصينيون أو الشرق الأوسطيون أو الروس. يقولون لن نغادر الولايات المتحدة الآن، لكننا قلقون ونريد أن يكون لدينا شيء آخر، فقط في حال حدث شيء.

    جمعت مالطا ما يقرب من مليار دولار حتى يونيو/ حزيران 2019 بعد إطلاق برنامج "المواطنة عن طريق الاستثمار" في العقد الماضي، في حين جمعت دومينيكا في الكاريبي أكثر من 350 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية.

    ولدت هذه الصناعة الكثير من الخوف لتحويل الجنسيات بشكل فعال - التي يتم الحصول عليها عادة من مكان الميلاد أو التراث - إلى شيء يمكن شراؤه، وارتبطت بعدد من الفضائح.

    كان الممول الماليزي الهارب، جوه لو، من بين 26 فردا فقدوا جنسيتهم القبرصية العام الماضي. استقال رئيس مجلس النواب القبرصي، ديميتريس سيلوريس، الشهر الماضي بعد أن عرض مساعدة رجل أعمال صيني لديه سجل إجرامي في الحصول على الجنسية.

    انظر أيضا:

    ملياردير أمريكي يشتري "أجمل مقاتلات ميغ-29"
    صحيفة: حاكم دبي الملياردير يدفع 30 ألف جنيه استرليني مقابل توسيع مقره الريفي في اسكتلندا
    كيف أصبح الملياردير المصري ساويرس أحد أكبر منتجي الذهب في العالم؟
    بايدن أم ترامب... من حصل على أكبر دعم من مليارديرات أمريكا في الانتخابات؟
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, الأثرياء, أثرياء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بالميرا (تدمر قبل الحرب في سوريا) للمصور مارتن تشامبرلين، الفائز في فئة التصوير حيث حدث التاريخ من المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    تدمر قبل الحرب وأهرامات الجيزة... الفائزون في مسابقة "المصور التاريخي لعام 2020"
    تحالف شطرنجي
    ماذا وراء تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا من جهة واليونان والإمارات من جهة؟
    إنفوجرافيك... فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك