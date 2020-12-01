ماكرون يعلن موعد أول حملة لتطعيم الفرنسيين ضد كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل.

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه، إن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول".

وأضاف "سنستكمل التطعيم في مرحلة ثانية بين أبريل ويونيو من العام المقبل، حيث ستجري العملية على نطاق أوسع لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

واستقبل ماكرون، اليوم، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، وبحث معه كيفية توحيد الجهود لمكافحة وباء كوفيد-19 بالإضافة لملفات أخرى.

وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوع تراجعا متواصلا في أعداد المصابين بالفيروس، مما يبين أن الحجر الصحي الذي فُرض آخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعطى النتيجة المرجوة. وبدأت البلاد تخفيف القيود الصحية المفروضة بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" يوم السبت الماضي.

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.2 مليون، فيما توفي أكثر من 52 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 63 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون ونصف مليون شخص.