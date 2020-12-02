إقرار بيع اللحوم المنتجة في المعامل لأول مرة عالميا في سنغافورة

أتاحت الحكومة السنغافورية بيع لحوم الدجاج المنتجة في المعامل، وكانت شركة "إيت جاست" الأمريكية الأولى في الحصول على هذا التصريح.

وتقول الشركة الأمريكية إن هذه أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم لما يسمى "اللحوم النظيفة"، التي لا تأتي من ذبح الحيوانات والدواجن، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضحت الشركة أن هذه الموافقة تفتح الباب أمام إطلاق تجاري محدود مرتقب في سنغافورة.

وبسبب ارتفاع مخاوف المستهلكين من المشكلات الصحية إلى جانب الرغبة في الحفاظ على الحيوان والبيئة، يتزايد الطلب على بدائل اللحوم.

واحتلت اللحوم المنتجة من النباتات الخاصة بشركتي "بيوند ميت" و"إيمبوسيبل فودز" الصدارة في هذا المجال، حيث تزايد ظهورها على أرفف المتاجر وقوائم الطعام في المطاعم.