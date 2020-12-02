إعلام: الولايات المتحدة تسحب نصف دبلوماسييها من العراق

تعتزم الولايات المتحدة سحب نحو نصف دبلوماسييها من السفارة الأمريكية في بغدد، وسط توترات شديدة مع إيران، التي تخشى واشنطن سعيها للانتقام بعد مقتل عالم نووي بارز.