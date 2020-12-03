اجتماع مصري قبرصي يوناني وحديث عن إجراءات "عسكرية" في شرق المتوسط

كشفت الرئاسة المصرية عن تفاصيل اجتماع مصري قبرصي يوناني، دار خلاله حديث عن إجراءات "عسكرية" مرتقبة في شرق المتوسط.

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان نشره موقع "مصراوي" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، والسفير اليوناني بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "السيسي أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين".

وأشاد الرئيس المصري بالمستوى الذي وصلت له العلاقات سواء على المستوى الثنائي المصري القبرصي، أو المستوى الثلاثي المصري القبرصي اليوناني.

وتابع السيسي "تجسد هذا التعاون في التدريب العسكري الثلاثي المشترك ميدوزا-10، الذي سيتم تنفيذه بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية".

وأكد الرئيس المصري أن ذلك التعاون الثلاثي المصري القبرصي اليوناني يأتي من منطلق التعاون المثمر في إطار مشترك نموذجي من الرؤية والمواقف المتزنة القائمة على الاحترام وحسن الجوار والمصالح المتبادلة وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، وبعيدا عن نهج التوترات والمشاكل.