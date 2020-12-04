الصحة العالمية توجه دعوة إلى كل الدول المنتجة للقاحات "كورونا"

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، دعوة إلى كل الدول المنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الصحة العالمية في تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن هناك خطوطا عريضة لـ4 مجالات رئيسية يحتاج العالم أن تنفذها الدول المنتجة للقاحات "كورونا"، والتي يمكنها إنهاء جائحة "كوفيد 19"، وبناء عالم ما بعد الجائحة.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن أبرز تلك المجالات هي ضرورة الاستثمار في لقاحات "كوفيد 19" لإنهاء الجائحة.

وتابعت منظمة الصحة العالمية "مع النتائج الإيجابية في الأسابيع الأخيرة من تجارب اللقاح، فإن الضوء في نهاية النفق يزداد سطوعًا بشكل مطرد".

وأكملت بقولها "على الرغم من أن الطريق أمامنا لا يزال غادرًا، يمكننا البدء في إلقاء نظرة خاطفة على نهاية كوفيد 19".

واستدرك الصحة العالمية "لكن دعونا نكون واضحين، لا يمكننا ببساطة قبول عالم يداس فيه الأغنياء والأقوياء الفقراء والمهمشين في التدافع من أجل لقاحات كوفيد 19".

وقالت الصحة العالمية "كوفيد 19 أزمة عالمية، ويجب تقاسم الحلول بشكل منصف كمنفعة عامة عالمية، وليس كسلع خاصة توسع عدم المساواة، وتصبح سببا آخر لترك بعض الناس وراء الركب".

"1⃣ invest in vaccines to end the pandemic. With positive results in recent weeks from vaccine trials, the light at the end of the tunnel is growing steadily brighter. Although the path ahead remains treacherous, we can begin to glimpse the end of #COVID19 "-@DrTedros #UNGASS — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2020

​وأضافت الصحة العالمية "ينبغي أن يتم تطبيق تلك القواعد بين البلدان مع بعضها البعض وداخل كل بلد أيضا".

واستمرت قائلة "مهمة تضييق أوجه عدم المساواة لا تبدأ بعد جائحة كوفيد 19، يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة للجائحة".