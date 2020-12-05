وزير الدفاع التركي: أذربيجان حررت إقليم قره باغ بمساهمات أنظمة أسلحتنا المحلية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، إن أذربيجان حررت إقليم قره باغ بمساهمات من أنظمة أسلحة بلاده.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أكار قوله: "حررت أذربيجان إقليم قره باغ من الاحتلال (الأرميني) في 44 يوما بمساهمات أنظمة أسلحتنا المحلية".

وفي وقت سابق قال أكار، إن الجيش التركي سيبدأ قريبًا العمل المشترك مع القوات الروسية على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ.

#عاجل | وزير الدفاع التركي: حررت أذربيجان إقليم قره باغ من الاحتلال (الأرميني) في 44 يوما بمساهمات أنظمة أسلحتنا المحلية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 5, 2020

ونقلت الوكالة التركية تصريحات الوزير أكار الذي قال: "يتم الآن إنشاء مركز مشترك بين تركيا وروسيا في قره باغ في المستقبل القريب، حيث سيبدأ جنودنا العمل هناك مع الروس".

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.